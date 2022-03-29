Бернардески покинет «Ювентус» летом

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески уедет из Турина летом.

Издание La Pepubblica сообщает, что вингер уйдет в качестве свободного агента. Действующий контракт работает до лета 2022 года.

Менеджмент «старой синьоры» не смог согласовать условия нового договора с итальянцем. 28-летний футболист просил улучшенные условия контракта, с чем не смогли согласиться в Турине.

Аллегри хотел бы оставить Бернардески в команде в качестве футболиста ротации. Один из вариантов продолжения карьеры — возвращение в «Фиорентину».