«Милан» следит за Гуйри

«Милан» следит за прогрессом нападающего «Ниццы» Амина Гуйри, сообщает FootMercato. На данный момент Гуйри забил 12 голов и отдал 8 передач в 33 матчах во всех соревнованиях за французский клуб. Футболист мог впервые дебютировать за первую сборную Франции в текущих товарищеских матчах, но пока играет за молодежную сборную своей страны.

Помимо миланского клуба, форвард находится в сфере интересов «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии». По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро. Его контракт с «Ниццей» истекает в 2024 году.