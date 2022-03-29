Ди Канио: «Интер» должен четко понимать, как он распорядится деньгами за Лаутаро

Бывший тренер клубов Серии А Луиджи Ди Канио поделился с журналистами мыслями по поводу продажи нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

«Я считаю, что клуб должен очень четко обозначить свои цели в отношении того, как он может улучшить команду с точки зрения отношений между спортивной и финансовой сторонами», - сказал Ди Канио.

Он добавил, что клуб должен ясно понимать, кого он хочет приобрести на деньги, вырученные от продажи аргентинца.

Ранее сообщалось, что интерес к Мартинесу проявляют «Арсенал» и «Атлетико».