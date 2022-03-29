«Наполи» хочет приобрести Хандановича

«Наполи» хочет приобрести голкипера «Интера» Самира Хандановича, сообщает Corriere dello Sport.

В данный момент неаполитанский клуб ищет замену вратарю Давиду Оспине, который покинет «Наполи» в летнее межсезонье.

Сообщается, что «Интер» собирается выкупить у «Аякса» вратаря Андре Онану, а Ханданович до сих пор не продли свое соглашение с миланским клубом. Таким образом, «Наполи» собирается переманить опытного словенского голкипера в Неаполь.

Ханданович провел за «Интер» 429 матчей, а в сезоне 2020-21 он привел «нерадзурри» к титулу чемпионов Серии А.