«Лацио» начал переговоры с форвардом «Ривер Плейт» Агустином Палавесино, сообщает Corriere dello Sport. 25-летний форвард провел отличный сезон за «Ривер Плейт», забив четыре гола и отдав семь результативных передач в 22 матчах.

Римский клуб начал переговоры с агентом игрока, но обнаружились некоторые трудности. Бывший клуб футболиста «Депортиво Кали» обратился в ФИФА, заявив, что «Ривер» не смог оплатить последние 30% его трансферной стоимости.

Сообщается, что спортивный директор «Лацио» Игли Таре заинтересован в футболисте, но сейчас римский клуб вынужден ждать, когда решатся юридические вопросы.