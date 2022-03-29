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Чемпионат Италии. Серия А

Жоао Педро о сборной Италии: Мы понесли тяжелый удар

29 Марта 2022 • 21:16 Комментировать

Нападающий «Кальяри» Жоао Педро дебютировал в сборной Италии в игре против Северной Македонии и сегодня будет находится среди запасных в товарищеском матче против Турции. Перед матчем он пообщался с журналистами.

«Последние несколько дней были трудными, и мы попытались переварить этот результат», — сказал Жоао Педро в интервью RAI Sport.

Футболист считает, что самое правильное – это вернуться на верный путь.

«Очевидно, надо исправить ошибки и сразу приступить к перестройке. Перестраивать дважды за четыре года сложно, но это единственное, что мы можем сделать», - сказал он.

Сборная Италии во второй раз подряд не смога попасть на чемпионат мира, проиграв стыковой матч Северной Македонии.

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Евро-Футбол.Ру,
Кальяри Сборная Италии Жоао Педро
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