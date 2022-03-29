Представители «Милана» прибыли в Мадрид обсудить сделку по Браиму Диасу

Представители «Милана» прибыли в Мадрид обсудить сделку по полузащитнику Браиму Диасу.

22-летний футболист провел два сезона в «Милане», перейдя туда из «Реала» на правах аренды. Представитель миланского клуба Паоло Мальдини прибыл в Мадрид, чтобы обсудить сделку о полноценном переходе игрока, сообщает Diario AS.

У итальянцев есть возможность купить его за 22 миллиона евро, однако «россонери» хотят получить его дешевле. Задача Мальдини — снизить сумму отступных за футболиста.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 25 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.