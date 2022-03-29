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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» и «Лацио» следят за ситуацией с контрактом Игора

29 Марта 2022 • 20:39 Комментировать

«Ювентус» и «Лацио» следят за ситуацией с контрактом защитника «Фиорентины» Игора.

Как сообщает Firenzeviola, Игорь начнет переговоры о продлении контракта с «Фиорентиной» в мае. Если переговоры не принесут успеха, в борьбу за игрока включатся «Ювентус» и «Лацио». Оба итальянских клуба стремятся укрепить линию обороны в летнее трансферное окно.

В этом сезоне 24-летний футболист провел в Серии А 21 матч. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 8 миллионов евро. Его контракт с «Фиорентиной» истекает в 2024 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Фиорентина Игор Жулио
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