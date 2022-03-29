«Атлетико» попытается заполучить Мартинеса, если выйдет Лигу чемпионов

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес перейдет в «Атлетико», если мадридский клуб выйдет в Лигу чемпионов, сообщил журналист Сезар Луис Мерло в социальных сетях.

По информации источника, мадридский клуб пристально следит за выступлением аргентинца в Серии А. Лаутаро заявлял, что готов уйти из «Интера» только в том случае, если миланский клуб хорошо заработает на его продаже.

В текущем сезоне аргентинский форвард провел за итальянский клуб 39 матчей, забил 16 голов и отдал две результативные передачи.

Контракт Мартинеса с «Интером» рассчитан до лета 2026 года.