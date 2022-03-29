«Ювентус» интересуется де Паулем

«Ювентус» интересуется полузащитником «Атлетико» Родриго де Паулем, сообщает Calciomercato.

Де Пауль перешел в «Атлетико» летом из «Удинезе» за 35 миллионов евро. Срок контракта игрока с мадридским клубом истекает в 2026 году. Сообщается, что «Атлетико» не отпустит игрока менее чем за 40 миллионов евро.

Представитель «Ювентуса» на днях собирается прилететь в Южную Америку, чтобы встретится с агентом игрока, говорится в сообщении.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 27 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.