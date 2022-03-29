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Чемпионат Италии. Серия А

Клубы Серии А потратили в этом сезоне почти 200 миллионов евро на агентов

29 Марта 2022 • 19:40 Комментировать

Клубы Серии А потратили в этом сезоне почти 200 миллионов евро на агентов. Больше всех заплатил «Ювентус», сообщает Calcio&Finanza.

Подсчет включает переговоры о новых соглашениях, продажах или продлении контрактов. В прошлом году «Ювентус» заплатил агентам почти 30 миллионов евро, за ним последовали «Интер» и «Рома». Существует огромный разрыв между тремя ведущими командами и другими клубами. «Милан» занимает четвертое место с чуть более чем 12 миллионами евро.

Сообщается, что именно нежелание платить расходы на комиссионные для агентов стали основной причиной, что из итальянских команд уходят такие игроки, как Доннарумма, Дибала и Кесси.

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