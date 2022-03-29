Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Манчини об игре с Турцией: Мы должны перевернуть страницу

29 Марта 2022 • 19:24 Комментировать

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини пообщался с журналистами перед товарищеским матчем со сборной Турции.

«Сегодняшняя игра будет сложной на психологическом уровне для обеих команд. Для нас это может быть началом чего-то: нам нужно перевернуть страницу и что-то изменить в долгосрочной перспективе. Было бы полезно увидеть нескольких молодых игроков в действии», - сказал Манчини.

Также он отметил, что команда должна извиниться перед итальянскими болельщика за непопадание на чемпионат мира. На прошлой неделе итальянцы проиграли полуфинальный стыковой матч Северной Македонии и, таким образом, во второй раз подряд пропустят мировой футбольный форум.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
19:59 · Италия. Серия А
Дамсгор приступил к тренировкам
19:51 · Италия. Серия А
«Милан» хочет избавиться от Кальдара на постоянной основе
19:40 · Италия. Серия А
Клубы Серии А потратили в этом сезоне почти 200 миллионов евро на агентов
19:35 · Италия. Серия А
Влахович и Лаутаро Мартинес готовы принять участие в матче «Ювентус» – «Интер»
19:32 · Германия. Бундеслига
Ибрагимович и Левандовски могут сегодня впервые встретится на поле
19:24 · Италия. Серия А
Манчини об игре с Турцией: Мы должны перевернуть страницу
19:10 · Англия. Премьер-лига
Броя заинтересовал «Наполи»
18:55 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может включиться в гонку за Дибалу
18:45 · Италия. Серия А
Сарри спросил у Буффона его мнение по поводу Карнесекки
18:37 · Италия. Серия А
Балотелли о своей новой татуировке: Я наказание Бога 1
18:19 · Италия. Серия А
Барцальи поделился прогнозом на матч «Ювентуса» с «Интером»
18:12 · Италия. Серия А
«Лацио» предложил Патрику новый контракт
18:06 · Италия. Серия А
Педро хочет вернуться в Испанию
18:01 · Италия. Серия А
Ребич может покинуть «Милан», несмотря на контракт
17:37 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» готов предложить Погба не более 10 миллионов евро в год
Все новости
Рекомендуем