Манчини об игре с Турцией: Мы должны перевернуть страницу

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини пообщался с журналистами перед товарищеским матчем со сборной Турции.

«Сегодняшняя игра будет сложной на психологическом уровне для обеих команд. Для нас это может быть началом чего-то: нам нужно перевернуть страницу и что-то изменить в долгосрочной перспективе. Было бы полезно увидеть нескольких молодых игроков в действии», - сказал Манчини.

Также он отметил, что команда должна извиниться перед итальянскими болельщика за непопадание на чемпионат мира. На прошлой неделе итальянцы проиграли полуфинальный стыковой матч Северной Македонии и, таким образом, во второй раз подряд пропустят мировой футбольный форум.