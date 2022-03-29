«Лацио» предложил Патрику новый контракт

«Лацио» предложил защитнику Патрику новый контракт, итальянская газета Il Messaggero.

Текущее соглашение 28-летнего футболиста заканчивается этим летом. Римский клуб предлагает игроку продлить контракт на год с небольшим понижением зарплаты.

Ранее была информация, что Патриком интересуется «Валенсия». Футболист был близок к переходу в испанский клуб в зимнее трансферное окно, но «Лацио» удалось убедить игрока остаться.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 17 матчей и сделал 1 результативную передачу.