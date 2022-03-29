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Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи: Демирал принял верное решение, когда решил перейти в «Аталанту»

29 Марта 2022 • 12:50 Комментировать

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал журналистам о том, что думает по поводу турецкого защитника «Аталанты» Мериха Демирала.

Бонуччи сказал, что Мерих очень хороший человек и большой профессионал, которому необходима игровая практика. Леонардо отметил, что турецкий футболист принял правильное решение, когда решил перебраться из «Ювентуса» в «Аталанту», где стал одним из лидеров.

Напомним, что в этом сезоне Мерих Демирал провёл в итальянской лиге 20 матчей, в которых забил один мяч и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аталанта Серия А Леонардо Бонуччи Мерих Демирал
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