Бонуччи: Демирал принял верное решение, когда решил перейти в «Аталанту»

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал журналистам о том, что думает по поводу турецкого защитника «Аталанты» Мериха Демирала.

Бонуччи сказал, что Мерих очень хороший человек и большой профессионал, которому необходима игровая практика. Леонардо отметил, что турецкий футболист принял правильное решение, когда решил перебраться из «Ювентуса» в «Аталанту», где стал одним из лидеров.

Напомним, что в этом сезоне Мерих Демирал провёл в итальянской лиге 20 матчей, в которых забил один мяч и сделал один ассист.