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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский журналист: Россиянам не запретят играть в Серии А

29 Марта 2022 • 11:18 Комментировать

Итальянский журналист Алессандро де Феличе рассказал о том, что российским футболистам вряд ли запретят играть в Серии А из-за политической ситуации.

Де Феличе сказал «ВсёПроСпорту», что российским игрокам не запретят играть в итальянском чемпионате из-за сложившейся политической ситуации. Журналист отшутился, что у Александра Кокорина всё ещё есть шанс проявить себя в «Фиорентине», хотя сделать это в борьбе с Пёнтеком и Кабралом будет практически нереально.

Напомним, что помимо Кокорина в итальянской лиге также выступает Алексей Миранчук, который играет за «Аталанту».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Серия А Алексей Миранчук Алессандро де Феличе
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