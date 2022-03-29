Итальянский журналист: Россиянам не запретят играть в Серии А

Итальянский журналист Алессандро де Феличе рассказал о том, что российским футболистам вряд ли запретят играть в Серии А из-за политической ситуации.

Де Феличе сказал «ВсёПроСпорту», что российским игрокам не запретят играть в итальянском чемпионате из-за сложившейся политической ситуации. Журналист отшутился, что у Александра Кокорина всё ещё есть шанс проявить себя в «Фиорентине», хотя сделать это в борьбе с Пёнтеком и Кабралом будет практически нереально.

Напомним, что помимо Кокорина в итальянской лиге также выступает Алексей Миранчук, который играет за «Аталанту».