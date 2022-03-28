«Наполи» хочет продлить контракт с Кулибали

«Наполи» планирует сохранить в команде сенегальского защитника Калиду Кулибали, предложив ему новый контракт с зарплатой в 5 миллионов евро за сезон, сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство неаполитанцев также готово сделать Кулибали капитаном команды после ухода Лоренцо Инсинье, уже договорившегося с одним из клубов МЛС.

Действующее соглашение 30-летнего защитника с итальянским клубом рассчитано до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сенегала в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии Кулибали забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи в 20 проведённых встречах. За «Наполи» футболист выступает с 2014 года.