Дибала хочет перейти в «Атлетико»

Нападающий «Ювентуса» Паоло Дибала выразил желание перейти в мадридский «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, аргентинский форвард хочет играть под руководством своего соотечественника Диего Симеоне.

Также в число претендентов на Дибалу входят «ПСЖ» «Интер» и «Барселона».

Контракт 28-летнего форварда с туринским клубом истекает летом нынешнего года. Уже известно, что продлевать его футболист не собирается.

За «Ювентус» Дибала выступает с 2015 года. В текущем сезоне он провёл 29 матчей за чёрно-белых во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.