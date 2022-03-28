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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала хочет перейти в «Атлетико»

28 Марта 2022 • 17:18 Комментировать
Специя
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Венеция
02.04 16:00

Нападающий «Ювентуса» Паоло Дибала выразил желание перейти в мадридский «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, аргентинский форвард хочет играть под руководством своего соотечественника Диего Симеоне.

Также в число претендентов на Дибалу входят «ПСЖ» «Интер» и «Барселона».

Контракт 28-летнего форварда с туринским клубом истекает летом нынешнего года. Уже известно, что продлевать его футболист не собирается.

За «Ювентус» Дибала выступает с 2015 года. В текущем сезоне он провёл 29 матчей за чёрно-белых во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Пауло Дибала
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