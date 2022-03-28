Страмаччони поделился своим прогнозом на оставшуюся часть чемпионата Италии

Бывший тренер миланского «Интера» Андреа Страмаччони поделился своим мнением на исход текущего сезона итальянского чемпионата в Серии А. По старой памяти Страмаччони считает фаворитом «Интер», который недавно уступил пальму первенства в турнирной таблице «Милану».

- Гонка за скудетто? Похоже, что это самый сбалансированный чемпионат последних лет. «Милан» обрел стабильность, но, по-моему, фаворитом остается «Интер». У «Наполи» есть шансы только в случае серьезных ошибок конкурентов, а «Ювентус» поджимает их позади. «Рома» может выиграть Лигу Конференций, - считает Страмаччони, слова которого цитирует ANSA.