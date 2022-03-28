«Ювентус» внимательно следит за ситуацией с полузащитником «Лацио» Луисом Альберто

В последнее время у футболиста сложились напряженные отношения с главным тренером римского клуба Маурицио Сарри. Как сообщает Corriere dello Sport, все началось с поражения от «Венеции» со счетом 0:1, а затем последовал разгром от «Ромы» - 0:3.

«Ювентус» внимательно следит за ситуацией с Луисом Альберто. Его контракт с «Лацио» истекает в 2025 году, но «Лацио» прислушивается только к предложениям от 40 миллионов евро, что затрудняет сделку. Туринцы собираются сделать предложение о покупке в течение следующих недель и, если отношения Альберто и Сарри не станут лучше, «Ювентус» имеет шансы получить футболиста в свои ряды, сообщаю итальянские СМИ.