Сакки: «Милан» и «Аталанта» - самые «европейские» команды Серии А

Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки поделился мнением о работе Стефано Пиоли. Сакки спросили, есть ли сходство между тем, как тренирует Пиоли, и тем, как он пытался руководить своими командами в конце 1980-х - 1990-х годах.

«Желание создать современный стиль футбола. Я тоже смотрел вперед, а не в прошлое. Пиоли создал команду, ориентированную на будущее: вместе с «Аталантой» они самые «европейские» в нашей лиге», - сказал Сакки.

Он также похвалил нынешнего тренера «Милана» за то, что то тот сначала обращает внимание на игру в целом, а потом на отдельных футболистов.