«Ювентус» возобновил интерес к Депаю

«Ювентус» возобновил интерес к нападающему «Барселоны» Мемфису Депаю, сообщает Mundo Deportivo. «Бьянконери» хотели подписать его бесплатно летом, когда у него закончился контракт с «Лионом», но тогда игрок выбрал «Барселону».

С приходом в каталонский клуб Обамеянга игровое время Депая резко сократилось и форвард неоднократно заявлял, что подумывает о смене клуба. Это дало повод «Ювентусу» снова обратить внимание на подписание 28-летнего игрока.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 20 матчей, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.