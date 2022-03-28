Рабио критикуют в Италии, мать футболиста встала на защиту сына

Мать полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабио, и по совместительству его агент, встала на защиту сына после нападок со стороны итальянских СМИ.

«Я не знаю, откуда берется тот негативный образ, который сложился о нас в СМИ, они все время уничтожают нас», — сказала она в интервью Corriere dello Sport.

Она отметила, что Рабио не нуждается в том, чтобы что-то кому-то доказывать.

«Ему нечего доказывать. В Италии говорят, что он недостаточно хорош, но он выходит на поле в каждом матче», - сказала она.

Рабио является одним из самых высокооплачиваемых футболистов туринского клуба, получая 7 миллионов евро в год.

«Они никогда ничего не простили моему сыну. Его всегда критиковали с 17 лет. Все делают ошибки. Футболисты не роботы. У нас прекрасные отношения как в личной, так и в профессиональной жизни. Я не понимаю, почему СМИ всегда нацелены на нас, может быть, потому, что мы мало с ними разговариваем», - заключила мать футболиста.