СМИ: Манчини остается в сборной Италии

Главный тренер сборной Италии останется на своем посту, сообщают сразу несколько итальянских СМИ.

Итальянцы во второй раз подряд не попали на чемпионат мира, проиграв полуфинальный стыковой матч сборной Северной Македонии со счетом 0:1. В связи с этим стали распространятся слухи о скорой отставке Манчини. Однако сейчас сразу несколько итальянских СМИ сообщают, что тренер останется на своем посту.

Президент итальянской федерации Габриэле Гравиа заявил после поражения в четверг от Северной Македонии, что он не уволит Манчини, и, согласно сообщениям La Gazzetta dello Sport и Il Corriere dello Sport, тренер останется во главе сборной.

Контракт Манчини заканчивается в 2026 году.