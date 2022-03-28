«Рома» нашла себе вратаря на будущее

«Рома» договорилась о переходе перспективного вратаря Миле Свилара из «Бенфики». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, Свилар, чьё нынешнее соглашение истекает в конце сезона, подпишет с «Ромой» контракт на четыре года с возможностью продления ещё на один.

22-летний серб станет дублёром основного вратаря «волков» Руя Патрисиу. Нынешний второй вратарь команды Даниэл Фузато покинет клуб.

Кроме «Ромы», у вратаря было предложение от «Реал Сосьедада», однако он решил выбрать Рим.

В текущем сезоне Свилар провёл за «Бенфику Б» 13 матчей во всех турнирах, пропустил 17 мячей и четыре раза сохранил свои ворота пустыми.