Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» нашла себе вратаря на будущее

28 Марта 2022 • 11:45 Комментировать

«Рома» договорилась о переходе перспективного вратаря Миле Свилара из «Бенфики». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, Свилар, чьё нынешнее соглашение истекает в конце сезона, подпишет с «Ромой» контракт на четыре года с возможностью продления ещё на один.

 22-летний серб станет дублёром основного вратаря «волков» Руя Патрисиу. Нынешний второй вратарь команды Даниэл Фузато покинет клуб.

Кроме «Ромы», у вратаря было предложение от «Реал Сосьедада», однако он решил выбрать Рим.

В текущем сезоне Свилар провёл за «Бенфику Б» 13 матчей во всех турнирах, пропустил 17 мячей и четыре раза сохранил свои ворота пустыми.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Бенфика Миле Свилар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Марта
13:10 · Голландия. Эредивизие
«Ювентус» интересуется защитником «Алкмаара»
12:59 · Италия. Серия А
Рабио критикуют в Италии, мать футболиста встала на защиту сына
12:39 · Италия. Серия А
У Кьеллини три варианта своего будущего
12:28 · Италия. Серия А
«Интер» может предложить Сенси и кэш в обмен на Фраттези и Скамакку
11:46 · Италия. Серия А
СМИ: Манчини остается в сборной Италии
11:45 · Италия. Серия А
«Рома» нашла себе вратаря на будущее
11:29 · Италия. Серия А
Кьеллини может перебраться в МЛС
10:06 · Италия. Серия А
«Ювентус» вступил в борьбу за Рюдигера
09:55 · Италия. Серия А
Полузащитник «Фиорентины»: Мне безумно жаль, что Влахович ушёл
09:49 · Италия. Серия А
Фаджоли: Итальянские клубы не доверяют молодым игрокам
09:41 · Италия. Серия А
Иско может перейти в «Фиорентину»
09:31 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» хочет сохранить Замбо-Ангисса, но за меньшую цену
09:21 · Англия. Премьер-лига
«Рома» не собирается продлевать аренду Мэйтленда-Найлса
09:11 · Италия. Серия А
Полузащитник «Брюгге» может перебраться в «Лацио»
08:30 · Италия. Серия А
«Интер» ведёт переговоры с защитником «Торино»
Все новости
Рекомендуем