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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеллини может перебраться в МЛС

28 Марта 2022 • 11:29 Комментировать

Опытнейший итальянский защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини готов покинуть туринскую команду и переехать в Северную Америку.

По информации Gazzetta dello Sport, 37-летний итальянский футболист готов уже этим летом покинуть туринскую команду для того, чтобы перебраться в МЛС. В интересах Джорджо заинтересованы несколько американских клубов. Напомним, что действующее соглашение Кьеллини со «старой синьорой» рассчитано до лета 2023 года.

В этом сезоне Джорджо Кьеллини провёл в итальянской лиге 14 поединков, в которых получил две жёлтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джорджо Кьеллини МЛС
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