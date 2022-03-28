Кьеллини может перебраться в МЛС

Опытнейший итальянский защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини готов покинуть туринскую команду и переехать в Северную Америку.

По информации Gazzetta dello Sport, 37-летний итальянский футболист готов уже этим летом покинуть туринскую команду для того, чтобы перебраться в МЛС. В интересах Джорджо заинтересованы несколько американских клубов. Напомним, что действующее соглашение Кьеллини со «старой синьорой» рассчитано до лета 2023 года.

В этом сезоне Джорджо Кьеллини провёл в итальянской лиге 14 поединков, в которых получил две жёлтые карточки.