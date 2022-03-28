Полузащитник «Фиорентины»: Мне безумно жаль, что Влахович ушёл

Полузащитник «Фиорентины» Риккардо Сапонара рассказал журналистам о том, что до сих пор переживает из-за ухода сербского форварда Душана Влаховича в туринский «Ювентус».

Сапонара сказал, что никто из руководителей «Фиорентины» не стал препятствовать уходу Влаховича в «Ювентус». Риккардо отметил, что ему безумно жаль, что Душан ушёл в туринский клуб, ведь сербский форвард изменил лицо «фиалок» и мог вывести команду в еврокубки.

Напомним, что этой зимой Душан Влахович покинул «Фиорентину» и подписал контракт с туринским «Ювентусом».