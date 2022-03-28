Фаджоли: Итальянские клубы не доверяют молодым игрокам

Футболист «Ювентуса» и молодежной сборной Италии Николо Фаджоли заявил журналистам, что итальянские клубы боятся давать игровое время молодым игрокам.

«Я вижу, что в Испании, Франции, Германии играет больше молодежи, чем в Италии. Могу сказать, что когда дело доходит до Италии, молодой игрок может получить шанс, ошибиться в одной-двух играх, его критикуют, говорят, что он не готов, а затем его отправляют за опытом на более низкий уровень», - посетовал игрок молодежной сборной.

Фаджоли считается одним из лучших талантов, появившихся в молодежной академии «Ювентуса», но в феврале 2021 года он провел всего один матч в Серии А против «Кротоне».

«Мы чувствуем и видим, что происходит, итальянские клубы не склонны доверять молодым игрокам. Мы надеемся, что со временем все изменится», - заключил игрок.