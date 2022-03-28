Полузащитник мадридского «Реала» Иско может перейти в «Фиорентину», предполагает Tuttomercatoweb. Игрока заметили во Флоренции, где он проводил вместе с семьей отпуск во время перерыва на матчи сборных.

В январе «Фиорентина» уже пыталась переманить испанского футболиста. Контракт футболиста с «Реалом» заканчивается в этом году и клуб не торопится предлагать Иско новое соглашение. В этом сезоне в Ла Лиге Иско провел 14 матчей и забил 2 гола.

Полузащитник перешел в «Реал» в 2013 году за 30 миллионов евро. Нынешняя трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала Transfermarkt, составляет 7,5 миллиона евро.