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Чемпионат Италии. Серия А

Полузащитник «Брюгге» может перебраться в «Лацио»

28 Марта 2022 • 09:11 Комментировать

Руководство римского «Лацио» хочет летом переманить к себе молодого бельгийского полузащитника «Брюгге» Шарля де Кетеларе.

По информации Gazzetta dello Sport, римская команда очень хочет заполучить талантливого 21-летнего бельгийского футболиста в свои ряды. На подписании де Кетеларе также настаивает наставник «столичных орлов» Маурицио Сарри. За Шарля римляне готовы будут выложить около 25 миллионов евро. Стоит отметить, что сам Шарль хотел бы попробовать свои силы на туманном Альбионе.

В этом сезоне Шарль де Кетеларе провёл в бельгийской лиге 31 матч. Полузащитник отметился 13 забитыми мячами и семью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Лацио Серия А Шарль де Кателаре
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