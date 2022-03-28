«Интер» ведёт переговоры с защитником «Торино»

Руководители миланского «Интера» хотят летом заполучить в свои ряды бразильского защитника «Торино» Глейсона Бремера.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 25-летнего бразильского футболиста является приоритетный для миланской команды в это летнее межсезонье. «Интер» уже ведёт переговоры с агентами Глейсона. Стоит отметить, что в услугах Бремера также заинтересованы лондонский «Тоттенхэм» и «Милан».

Напомним, что в этом сезоне Глейсон Бремер провёл в итальянской лиге 27 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.