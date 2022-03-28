«Ювентус» фаворит в приобретении Марко Асенсио

«Ювентус» лидирует в борьбе за полузащитника «Реала» Марко Асенсио, сообщает Defensa Central.

Клуб Серии А предложил футболисту контракт на 7 миллионов евро в год. Предполагается, что Асенсио сможет заменить Паулр Дибалу, который покинет «Ювентус» в летнее трансферное окно. В этом сезоне в Ла Лиге Асенсио провел 24 матча и забил 8 голов.

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро. Его контракт с «Реалом» истекает в 2023 году.

Сообщается, что «Реал» предлагает футболисту новое соглашение на сумму 4.5 миллиона евро в год. Тем не менее, Асенсио, который не часто попадает в стартовый состав мадридского клуба, вполне может этим летом сменить прописку.