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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» фаворит в приобретении Марко Асенсио

28 Марта 2022 • 08:02 Комментировать

«Ювентус» лидирует в борьбе за полузащитника «Реала» Марко Асенсио, сообщает Defensa Central.

Клуб Серии А предложил футболисту контракт на 7 миллионов евро в год. Предполагается, что Асенсио сможет заменить Паулр Дибалу, который покинет «Ювентус» в летнее трансферное окно. В этом сезоне в Ла Лиге Асенсио провел 24 матча и забил 8 голов.

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро. Его контракт с «Реалом» истекает в 2023 году.

Сообщается, что «Реал» предлагает футболисту новое соглашение на сумму 4.5 миллиона евро в год. Тем не менее, Асенсио, который не часто попадает в стартовый состав мадридского клуба, вполне может этим летом сменить прописку.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Марко Асенсио
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