«Милан» согласовал контракт с защитником «Лилля»

Голландский защитник «Лилля» Свен Ботман уже согласовал долгосрочное соглашение с руководством «Милана».

Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, 22-летний голландский футболист летом подпишет с миланской командой долгосрочный контракт на пять лет с зарплатой в три миллиона евро. За Ботмана боссы «Лилля» хотят выручить не менее 40 миллионов евро. «Россонери» уверены, что смогут легко договориться с французским клубом.

Напомним, что в этом сезоне Свен Ботман провёл во французской лиге 21 встречу. Защитник отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.