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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» согласовал контракт с защитником «Лилля»

28 Марта 2022 • 08:01 Комментировать

Голландский защитник «Лилля» Свен Ботман уже согласовал долгосрочное соглашение с руководством «Милана».

Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, 22-летний голландский футболист летом подпишет с миланской командой долгосрочный контракт на пять лет с зарплатой в три миллиона евро. За Ботмана боссы «Лилля» хотят выручить не менее 40 миллионов евро. «Россонери» уверены, что смогут легко договориться с французским клубом.

Напомним, что в этом сезоне Свен Ботман провёл во французской лиге 21 встречу. Защитник отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лилль Серия А Свен Ботман
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