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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» выставил ценник на продажу своего лидера летом

27 Марта 2022 • 20:31 Комментировать

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич будущим летом может покинуть команду. Издание Football Italia сообщает об интересе к футболисту со стороны ряда европейских грандов.

«Лацио» желает получить за трансфер Сергея 80 млн евро. Серб заинтересовал «ПСЖ», «МЮ», «Интер» и «Ювентус». Ближе всех к сделке ранее были представители из Турина, но сегодня СМИ основным претендентом на переход считают «красных дьяволов».

Менеджмент дал понять, что вырученные средства будут потрачены на футболистов, которых желает видеть Маурицио Сарри.

В текущем розыгрыше Милинкович-Савич сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 10 результативных передач.

Контракт с «Лацио» действует до лета 2024 года.

Сам футболист хотел покинуть Рим еще в прошлом году, но «орлы» запросили за переход серба более 100 млн евро. Клубы отказались выполнять данное требование.


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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Сергей Милинкович-Савич
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