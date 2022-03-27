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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» ведет переговоры по трансферу футболиста «Порту»

27 Марта 2022 • 20:19 Комментировать

«Рома» продолжает работать на рынке трансферов. На этот раз руководители приняли решение выкупить Сержиу Оливейру, который на данный момент находится в Риме на правах аренды. О данной информации сообщил инсайдер Николо Скира.

Итальянцы проведут встречу с агентом Сержиу — Жорже Мендешем. Диалог состоится в начале апреля. Если верить инсайдеру, остается уладить последние детали.

За трансфер 29-летнего футболиста придется заплатить 13 млн евро (сумма, которую прописали стороны в качестве выкупа).

Португалец подпишет контракт с «Ромой» до лета 2025 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Рома Порту Сержиу Оливейра
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