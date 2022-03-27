Кулибали готов остаться в «Наполи»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали готов остаться в клубе и подписать новое соглашение, о чем сообщило издание Tutto Napoli.

На данный момент футболист интересует менеджмент «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».

В «Наполи» Кулибали перешел летом 2014 года. В текущем розыгрыше сенегалец провел 20 матчей в Серии А, забил 2 гола и сделал 2 передачи.

Transfermarkt оценивает футболиста в 45 млн евро.

Долгое время будущее Кулибали связывали с «Челси», но «аристократы» так и не смогли договориться по трансферу с владельцем «Наполи».