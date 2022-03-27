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Чемпионат Италии. Серия А

Руководство «Болоньи» поддержит Михайловича, предложив тренеру новый контракт

27 Марта 2022 • 13:00 Комментировать
Специя
...
Венеция
02.04 16:00

Руководство «Болоньи» планирует поддержать больного лейкемией Синишу Михайловича, продлив контракт с сербским специалистом до 2024 года, сообщает Corriere dello Sport.

Напомним, Михайлович узнал о заболевании в 2019 году. Ему удалось выздороветь после трёх курсов химиотерапии и пересадки костного мозга. Однако вчера, 26 марта, серб сообщил о рецидиве своего недуга.

После 29 туров «Болонья» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Под руководством Михайловича команда одержала всего одну победу в последних 10 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Синиша Михайлович
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