Руководство «Болоньи» поддержит Михайловича, предложив тренеру новый контракт

Руководство «Болоньи» планирует поддержать больного лейкемией Синишу Михайловича, продлив контракт с сербским специалистом до 2024 года, сообщает Corriere dello Sport.

Напомним, Михайлович узнал о заболевании в 2019 году. Ему удалось выздороветь после трёх курсов химиотерапии и пересадки костного мозга. Однако вчера, 26 марта, серб сообщил о рецидиве своего недуга.

После 29 туров «Болонья» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Под руководством Михайловича команда одержала всего одну победу в последних 10 встречах.