Лосано: Пока я не в форме, но уже могу сыграть несколько минут

Мексиканский форвард «Наполи» Ирвинг Лосано рассказал журналистам о том, как проходит его восстановление после травмы.

Лосано сказал, что он спокойно восстанавливается после повреждения и уже тренируется, но чувствует, что ему пока не хватает игрового ритма. 26-летний мексиканец отметил, что он пока явно находится не в форме, но уже может сыграть несколько минут, если это будет необходимо.

Напомним, что в этом сезоне Ирвинг Лосано провёл в итальянской лиге 23 встречи, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя ассистами.