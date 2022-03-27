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Чемпионат Италии. Серия А

Консейсау считает, что у «Лацио» прекрасное будущее

27 Марта 2022 • 11:09 Комментировать

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау рассказал журналистам о том, что думает по поводу перспектив римского «Лацио», за который выступал в своё время в качестве футболиста.

Консейсау сказал, что видит в «Лацио» растущую команду с отличным составом и хорошим тренером. Сержиу отметил, что римский клуб выбрал правильный путь развития, так что «орлов» ждёт прекрасно будущее.

Напомним, что римская команда под шефством Маурицио Сарри на данный момент занимает в итальянском чемпионате лишь седьмую строчку. В активе «Лацио» 49 очков после 30 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Серия А Сержиу Консейсау
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