Консейсау считает, что у «Лацио» прекрасное будущее

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау рассказал журналистам о том, что думает по поводу перспектив римского «Лацио», за который выступал в своё время в качестве футболиста.

Консейсау сказал, что видит в «Лацио» растущую команду с отличным составом и хорошим тренером. Сержиу отметил, что римский клуб выбрал правильный путь развития, так что «орлов» ждёт прекрасно будущее.

Напомним, что римская команда под шефством Маурицио Сарри на данный момент занимает в итальянском чемпионате лишь седьмую строчку. В активе «Лацио» 49 очков после 30 матчей.