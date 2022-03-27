Скорупски собирается продлить контракт с «Болоньей»

Польский голкипер «Болоньи» Лукаш Скорупски в ближайшее время готов подписать новое соглашение с итальянской командой.

По информации Gazzetta dello Sport, 30-летний польский голкипер собирается подписать новый договор с итальянским клубом, за который он выступает с 2018 года. Новый контракт Лукаша с «Болоньей» будет рассчитан до лета 2025 года. Напомним, что действующее соглашение поляка с командой из Болоньи истекает в июне 2023 года.

В этом сезоне Лукаш Скорупски провёл в итальянской лиге 29 поединков, в девяти из которых сумел отыграть на ноль.