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Чемпионат Италии. Серия А

Скорупски собирается продлить контракт с «Болоньей»

27 Марта 2022 • 10:51 Комментировать

Польский голкипер «Болоньи» Лукаш Скорупски в ближайшее время готов подписать новое соглашение с итальянской командой.

По информации Gazzetta dello Sport, 30-летний польский голкипер собирается подписать новый договор с итальянским клубом, за который он выступает с 2018 года. Новый контракт Лукаша с «Болоньей» будет рассчитан до лета 2025 года. Напомним, что действующее соглашение поляка с командой из Болоньи истекает в июне 2023 года.

В этом сезоне Лукаш Скорупски провёл в итальянской лиге 29 поединков, в девяти из которых сумел отыграть на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Серия А Лукаш Скорупски
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