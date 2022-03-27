Кьеллини может подписать с «Ювентусом» новый контракт

Опытный итальянский защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини может подписать с туринской командой новое соглашение.

По информации Corriere di Torino, 37-летний итальянский футболист всерьёз задумался над тем, чтобы продлить контракт с туринским клубом. Боссы «Ювентуса» готовы подписать с Кьеллини новое соглашение, но с весомым понижением зарплаты. Напомним, что действующий договор защитника с туринцами рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне Джорджо Кьеллини провёл в итальянской лиге 14 поединков, в которых получил две жёлтые карточки.