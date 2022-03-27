Де Шильо договорился с «Ювентусом» о новом контракте

Итальянский защитник «Ювентуса» Маттиа де Шильо близок к тому, чтобы подписать новое соглашение с туринской командой.

По информации инсайдера Николо Скиры, 29-летний итальянский футболист должен в ближайшее время подписать со «старой синьорой» новый контракт до лета 2025 года. По новому соглашению Маттиа будет получать около двух миллионов евро в год. Напомним, что нынешний договор защитника рассчитан до конца этого сезона.

В этом сезоне Маттиа де Шильо провёл в итальянской лиге 16 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя ассистами.