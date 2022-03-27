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Чемпионат Италии. Серия А

Мертенс пока не может договориться с «Наполи» по поводу нового контракта

27 Марта 2022 • 09:00 Комментировать

Опытный бельгийский нападающий «Наполи» Дрис Мертенс пока не может найти компромисс с руководством неаполитанского клуба по поводу нового контракта.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, боссы «Наполи» предлагают 34-летнему бельгийскому футболисту подписать новое соглашение, но с более низкой зарплатой в два миллиона евро в год. Стоит отметить, что по нынешнему контракту Дрис получает почти пять миллионов евро в год. Напомним, что летом Мертенс станет свободным агентом.

В этом сезоне Дрис Мертенс провёл в итальянской лиге 22 матча, в которых отметился семью забитыми мячами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Серия А Наполи Дрис Мертенс
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