Мертенс пока не может договориться с «Наполи» по поводу нового контракта

Опытный бельгийский нападающий «Наполи» Дрис Мертенс пока не может найти компромисс с руководством неаполитанского клуба по поводу нового контракта.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, боссы «Наполи» предлагают 34-летнему бельгийскому футболисту подписать новое соглашение, но с более низкой зарплатой в два миллиона евро в год. Стоит отметить, что по нынешнему контракту Дрис получает почти пять миллионов евро в год. Напомним, что летом Мертенс станет свободным агентом.

В этом сезоне Дрис Мертенс провёл в итальянской лиге 22 матча, в которых отметился семью забитыми мячами и одним ассистом.