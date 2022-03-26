Полузащитник «Реймса» Уго Экитике попал в сферу интересов «Ромы», сообщает Calciomercato.

В этом сезоне 19 летний футболист провел 21 матч в Лиге 1, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи. Его игра привлекла внимание нескольких клубов, в том числе «Ньюкасла», которые уже пытался приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что представители римского клуба уже пообщались с окружением игрока на предмет возможного трансфера.

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро. Его контракт с «Реймсом» истекает в 2024 году.