«Милан» рассматривает вариант отправки Лазетича в аренду

«Милан» рассматривает вариант отправки нападающего Марко Лазетича в аренду. Сербский нападающий появился в миланском клубе в зимнее трансферное окно, но пока не появлялся на поле. Руководство клуба хочет, чтобы футболист сначала адаптировался к итальянскому футболу и культуре страны.

В связи с этим, вариант отправки Лазетича в аренду видится оптимальным решением.

Согласно Tuttosport, «россонери» готовы отправить сербского юношу в аренду в другую команду Серии А. Конечно, это будет команда среднего уровня, но в потенциале игрока у них нет никаких сомнений.