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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» рассматривает вариант отправки Лазетича в аренду

26 Марта 2022 • 15:37 Комментировать

«Милан» рассматривает вариант отправки нападающего Марко Лазетича в аренду. Сербский нападающий появился в миланском клубе в зимнее трансферное окно, но пока не появлялся на поле. Руководство клуба хочет, чтобы футболист сначала адаптировался к итальянскому футболу и культуре страны.

В связи с этим, вариант отправки Лазетича в аренду видится оптимальным решением.

Согласно Tuttosport, «россонери» готовы отправить сербского юношу в аренду в другую команду Серии А. Конечно, это будет команда среднего уровня, но в потенциале игрока у них нет никаких сомнений.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Марко Лазетич
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