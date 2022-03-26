Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» нацелится на Серхио Гомеса, если Перишич покинет клуб

26 Марта 2022 • 14:50 Комментировать

«Интер» попытается приобрести полузащитника «Андерлехта» Серхио Гомеса, если у клуба не получится продлить контракт с Иваном Перишичем.

Согласно сообщению Gazzetta dello Sport, «Интер» предлагает хорвату зарплату в размере 5 миллионов евро за сезон, но стороны пока не пришли к общему знаменателю.

В сообщении говорится, что в случае неудачи в подписании нового соглашения, «Интер» обратит внимание на испанского полузащитника Серхио Гомеса, который сейчас выступает за «Андерлехт».

В этом сезоне Гомес в высшем дивизионе Бельгии сыграл 32 матча, забил 5 голов и сделал 10 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Андерлехт Иван Перишич Серхио Гомес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Марта
14:50 · Италия. Серия А
«Интер» нацелится на Серхио Гомеса, если Перишич покинет клуб
14:43 · Италия. Серия А
Тренер «Болоньи» Михайлович сообщил о рецидиве лейкемии, он будет госпитализирован 1
13:38 · Италия. Серия А
«Ювентус» возобновил интерес к Берарди
13:31 · Италия. Серия А
Джаккерини: «Интер» в плохой форме, но он главный претендент на скудетто
13:24 · Италия. Серия А
«Милан» верит в Лазетича и ждет окончания адаптации
13:01 · Италия. Серия А
Томори рассказал, как убедил Абрахама перебраться в Италию
12:45 · Италия. Серия А
«Милан» интересуется защитником «Дженоа»
11:55 · Италия. Серия А
«Милан» готов выкупить нападающих «Сассуоло» «пакетом»
11:55 · Италия. Серия А
Каннаваро не единственный вариант для сборной Италии - Пирло, Пиоли и Раньери также среди кандидатов
11:32 · Англия. Премьер-лига
Томори: В Англии футбол – это интенсивность, в Италии – спектакль
11:24 · Италия. Серия А
«Реал» собирается приобрести Берарди
11:23 · Италия. Серия А
«Наполи» просит за Осимхена 100 миллионов
11:09 · Италия. Серия А
Грациани: Эпоха Баджо, Мальдини и Тотти закончилась, легионеры мешают развитию футбола в Италии
10:39 · Италия. Серия А
«Милан» хочет выкупить Мессьяса
10:38 · Италия. Серия А
Мертенс может перейти в «Торонто»
Все новости
Рекомендуем