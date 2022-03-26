«Интер» нацелится на Серхио Гомеса, если Перишич покинет клуб

«Интер» попытается приобрести полузащитника «Андерлехта» Серхио Гомеса, если у клуба не получится продлить контракт с Иваном Перишичем.

Согласно сообщению Gazzetta dello Sport, «Интер» предлагает хорвату зарплату в размере 5 миллионов евро за сезон, но стороны пока не пришли к общему знаменателю.

В сообщении говорится, что в случае неудачи в подписании нового соглашения, «Интер» обратит внимание на испанского полузащитника Серхио Гомеса, который сейчас выступает за «Андерлехт».

В этом сезоне Гомес в высшем дивизионе Бельгии сыграл 32 матча, забил 5 голов и сделал 10 результативных передач.