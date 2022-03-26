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Чемпионат Италии. Серия А

Тренер «Болоньи» Михайлович сообщил о рецидиве лейкемии, он будет госпитализирован

26 Марта 2022 • 14:43 Комментировать (1)
Болонья
0:1
Аталанта
окончен

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович, болеющий лейкемией, сообщил плохие новости о своем здоровье.

«Лейкемия вернулась: на следующей неделе мне придется лечь в гоститаль, но я готов преподать вам еще один урок», — сказал тренер журналистам.

Летом Михайлович признался, что болен онкологией. Он управляет «Болонией» из больницы, а футболисты приходят к окнам палаты. Тренер попросил не жалеть его в СМИ, так как не хочет видеть проявления жалости к себе.

«Болония» после 29 туров набрала 33 очка и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Серии А.


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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Синиша Михайлович Серия А
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