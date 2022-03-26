Тренер «Болоньи» Михайлович сообщил о рецидиве лейкемии, он будет госпитализирован

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович, болеющий лейкемией, сообщил плохие новости о своем здоровье.

«Лейкемия вернулась: на следующей неделе мне придется лечь в гоститаль, но я готов преподать вам еще один урок», — сказал тренер журналистам.

Летом Михайлович признался, что болен онкологией. Он управляет «Болонией» из больницы, а футболисты приходят к окнам палаты. Тренер попросил не жалеть его в СМИ, так как не хочет видеть проявления жалости к себе.

«Болония» после 29 туров набрала 33 очка и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Серии А.