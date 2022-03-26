«Ювентус» возобновил интерес к Берарди

«Ювентус» возобновил интерес к полузащитнику «Сассуоло» Доменико Берарди, сообщает Fichajes.

Согласно сообщениям, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри серьезно думает о переходе на систему 4-3-3 в следующем сезоне, чтобы максимально использовать возможности нападающего Душана Влаховича. Альваро Мората не является естественным вингером, в то время как Пауло Дибала, похоже, собирается попрощаться с "бьянконери" в конце сезона.

27 летний полузащитник провел в этом сезоне 27 матчей в Серии А, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Ранее сообщалось, что им также интересуется «Реал» и «Милан».