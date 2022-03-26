«Милан» верит в Лазетича и ждет окончания адаптации

Руководство «Милана» рассказало о планах относительно сербского нападающего Марко Лазетича.

Лазетич перешел из белградской «Црвены Звезды» в январе, но пока еще не сыграл за первую команду «Милана».

Согласно Tuttosport, «Милан» верит в потенциал Лазетича, но также знает, что юноше нужно время, чтобы адаптироваться к новой среде, вырасти физически и изучить язык. Пока неизвестно выйдет ли форвард на поле в этом сезоне. Во многом это будет зависеть от напряженности борьбы за скудетто.

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 3 миллионов евро.