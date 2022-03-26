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Чемпионат Италии. Серия А

Томори рассказал, как убедил Абрахама перебраться в Италию

26 Марта 2022 • 13:01 Комментировать

Английский защитник «Милана» Фикайо Томори рассказал журналистам о том, как убедил своего соотечественника Тэмми Абрахама переехать в Италию.

Томори сказал, что как только Абрахаму поступило предложение от «Ромы», то он тут же посоветовал форварду соглашаться, ведь играть в Серии А очень приятно. Фикайо отметил, что он чувствовал, что Тэмми в римской команде сможет выйти на новый уровень, что сейчас и происходит.

Напомним, что Тэмми Абрахам в этом сезоне провёл в составе «Ромы» во всех турнирах 40 матчей, в которых отметился 23 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Серия А Тэмми Абрахам Фикайо Томори
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