«Милан» интересуется защитником «Дженоа» Андреа Камбьясо.

«Милан» ищет нового левого защитника в преддверии следующего сезона, поскольку ожидается, что Фоде Балло-Туре покинет клуб летом.

Согласно сообщению Calciomercato, Андреа Камбьясо является целью №1 в списке миланского клуба. В этом сезоне футболист провел в Серии А 25 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

С «Дженоа» уже были проведены первоначальные переговоры, говорится в сообщении. Также игроком интересуется «Ювентус».

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 5 миллионов евро. Его контракт с «Дженоа» истекает в 2023 году.